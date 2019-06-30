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13:04, 30 июня 2019 277
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В Солотче открыли «Экологическую тропу Паустовского»

В Солотче открыли «Экологическую тропу Паустовского»

В Солотче открыли благоустроенную «Экологическую тропу Паустовского», сообщили представители РГО.

Пять вариантов туристических маршрутов протяженностью от семи до почти тридцати километров промаркировали и оборудовали информационными стендами.

Авторы проекта пригласили рязанцев пройти по знаменитому маршруту писателя от гостиницы «Лесной бункер» до озера Черного. На этом пути можно увидеть несколько мест, попавших в произведения Константина Георгиевича.

Тропа временно работает в пробном режиме.


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