В Солотче открыли «Экологическую тропу Паустовского»

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В Солотче открыли благоустроенную «Экологическую тропу Паустовского», сообщили представители РГО.
Пять вариантов туристических маршрутов протяженностью от семи до почти тридцати километров промаркировали и оборудовали информационными стендами.
Авторы проекта пригласили рязанцев пройти по знаменитому маршруту писателя от гостиницы «Лесной бункер» до озера Черного. На этом пути можно увидеть несколько мест, попавших в произведения Константина Георгиевича.
Тропа временно работает в пробном режиме.
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