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В Рязанской области впервые прооперировали парализованного пациента, в мозг которого перестала поступать кровь. Об уникальной операции (экстра-интракраниальном микрососудистом анастомозе) на своей
У пациента закупорились сосуды, кровь перестала поступать в мозг, из-за чего случился инсульт. Как пояснил глава ОКБ, был большой риск повторного инсульта.
Медики оперировали под руководством заведующего первым нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Склифосовского Виктора Лукьянчикова. Врачи искусственно создали дополнительное русло, по которому кровь поступает в головной мозг в обход закупоренного сосуда.
«Через небольшое отверстие в черепе врачи соединили две артерии — поверхностную височную и среднюю мозговую. Наиболее сложный момент операции — наложение шва на артерии диаметром около миллиметра. Толщина нитей меньше человеческого волоса», -- пояснил Хубезов.
Операцию проводили под микроскопом.
Дмитрий Хубезов отметил, что в ОКБ планируют «поставить эти операции на поток».
Фото со
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