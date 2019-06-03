В Рязани пропал 30-летний велосипедист

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани пропал 30-летний Павел Шульц. Его местонахождение неизвестно со 2 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Мужчина был на сером велосипеде «Стелс».
Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые, носит очки.
Был одет: черное поло, черные джинсы, серые кеды, ярко-салатовый рюкзак.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСасовский предприниматель не заплатил более 900 тысяч налога
|
cледующая новость →ФК «Рязань» выиграл последний матч в сезоне
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.