Перед поездкой в Сасово Любимов попросил жителей откровенно рассказать о проблемах района

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Перед поездкой в Сасовский район Николай Любимов попросил жителей откровенно рассказать о проблемах. Губернатор впервые анонсировал рабочую поездку на своей
«О существующих проблемах и проводимой работе мне регулярно докладывают. Но для меня важно, что скажут сами жители, — написал глава региона.- Расскажите в комментариях, на что обратить внимание, какие вопросы особенно волнуют сасовцев».
Отметим, что на момент публикация новости единственное нарекание сасовцев вызывало качество дорог.
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