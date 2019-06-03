Корреспондент RZN.info поучаствует в реалити-шоу «Специальное задание»

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Корреспондент RZN.info Валерий Михайленко поучаствует в совместном проекте регионального Управления Росгвардии и телекомпании «Край Рязанский».
Участниками проекта станут рязанские журналисты. В течение месяца под руководством инструкторов ОМОН и СОБР они пройдут различные испытания на базе учебно-тренировочного центра для силовиков. Сотрудники СМИ преодолеют штурмовую полосу препятствий, научатся оказывать первую помощь в экстремальных условиях и пройдут стрелковую подготовку. Победитель проекта получит звание «Корреспондент особого назначения» и специальный приз.
Программа будет выходить в эфир каждый четверг с 13 июня. Зрители смогут поучаствовать в выборе победителя в интернет-голосовании.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.