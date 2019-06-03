Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:46, 3 июня 2019 423
 0    0

Корреспондент RZN.info поучаствует в реалити-шоу «Специальное задание»

Корреспондент RZN.info поучаствует в реалити-шоу «Специальное задание»

Корреспондент RZN.info Валерий Михайленко поучаствует в совместном проекте регионального Управления Росгвардии и телекомпании «Край Рязанский».

Участниками проекта станут рязанские журналисты. В течение месяца под руководством инструкторов ОМОН и СОБР они пройдут различные испытания на базе учебно-тренировочного центра для силовиков. Сотрудники СМИ преодолеют штурмовую полосу препятствий, научатся оказывать первую помощь в экстремальных условиях и пройдут стрелковую подготовку. Победитель проекта получит звание «Корреспондент особого назначения» и специальный приз.

Программа будет выходить в эфир каждый четверг с 13 июня. Зрители смогут поучаствовать в выборе победителя в интернет-голосовании.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным? 9

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 519
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 845
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
13:13, 1 июня 2019 16 435
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 16 326
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
16:17, 21 мая 2019 13 808
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум