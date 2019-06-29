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10:01, 29 июня 2019 116
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В Рязанской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня

В Рязанской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня

В Рязанской области из-за ветра упала водонапорная башня. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «Типичное Старожилово».

Как уточнил автор публикации, фото сделаны в селе Татаркино Старожиловского района. Пост опубликован вечером 28 июня.

Фото группы «Типичное Старожилово»


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