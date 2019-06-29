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В Рязани из-за плохой погоды отменили два городских мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Лекторий „Воздух“ и „Арт-субботник“ отменили из-за плохой погоды», — говорится в сообщении.
Напомним, в рамках проекта «
Новые даты мероприятий не называются.
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