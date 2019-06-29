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13:20, 29 июня 2019 480
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Экологи рассказали о причинах обмеления Оки

Экологи рассказали о причинах обмеления Оки

Экологи рассказали о причинах обмеления Оки. Подробный материал об экологических проблемах рек опубликовал Hi-Tech Mail.ru.

«Ока мельчает сразу по нескольким причинам. Во-первых, идет активный забор и накопление воды на хозяйственные и питьевые цели. Прежде всего это касается трех водохранилищ — Орловского, Щелковского и Шатского. Ежегодно уменьшается пополнение из реки Клязьмы, которое всегда осуществлялось через канал имени Москвы. А водозабор становится все больше, пропорционально росту населения в столице», — объясняет председатель Рязанского отделения Центра экологической политики и культуры, кандидат географических наук Виолетта Черная.

Кроме того, истощаются подземные горизонты вод — из-за этого у реки мало подземного питания. Влияют и климатические условия — зимы стали малоснежными.

«В регионах среднего и нижнего течения Оки, куда попадает Рязанская область, загрязнение поверхностных вод экстремально высокое. Причин тому много. Много грязи поступает из почвы и грунта. Мусор и загрязнения идут с дорог, производственных площадок. В нашем областном центре нет системы контроля сброса и смыва, очистки ливневых вод. Перечислять проблемы можно долго», — сказала Черная.


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