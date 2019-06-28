Выпускной у молодых лейтенантов рязанской академии ФСИН прошел под дождем. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Из рязанской академии ФСИН выпустились молодые специалисты. На торжественном построении, которое состоялось в пятницу, 28 июня, на плацу учреждения, им вручили лейтенантские погоны.
Всего в этом году выпустилось 235 курсантов. Из них 144 юриста, 48 экономистов и 43 психолога. 40 выпускников получили диплом с отличием и трое из них закончили вуз с золотой медалью.
Кроме того, стены академии покинули 12 слушателей спецкурса из Азербайджана.
В мероприятии поучаствовали представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, органов власти, духовенства, правоохранительных органов, воспитанники подшефных академий и образовательных учреждений и ветераны.
«Сегодняшний день для вас символический старт и начало нового этапа в жизни. Результат его зависит только от вашей целеустремленности, настойчивости и трудолюбия», — обратился к выпускникам начальник академии Александр Крымов.
Также для гостей мероприятия организовали показательные выступление взвода барабанщиц.
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