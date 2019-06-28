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В Рязанской области объявили конкурс на лучшее название ФОКа. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «
Выбрать название предстоит физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном, игровым и тренажерным залами и залом бокса. Его строительство которого начали в Спас- Клепиках на улице Московская.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 27 июня 2019 года отправить на электронный адрес
Контактное лицо — Политова Елена, телефон: 26331.
Решение о победителе конкурса принимается оргкомитетом не позднее 30 июня 2019 года.
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