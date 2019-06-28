Уход Джони Айва обошелся Apple в девять миллиардов долларов

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Стоимость акций компании Apple обвалились на фоне сообщений об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва. Об этом написал
Вскоре после открытия торгов, около 10:00 по Североамериканскому восточному времени (17:00 по Москве) акции упали до $197,05. На предыдущем закрытии торгов за одну акцию на бирже давали $199,74.
Капитализация Apple упала на девять миллиардов долларов, и составила 919,02 миллиарда.
Напомним, ранее
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