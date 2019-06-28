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11:54, 28 июня 2019 287
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Главный дизайнер Apple Джони Айв ушел в отставку

Главный дизайнер Apple Джони Айв ушел в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв ушел в отставку. Об этом сообщил официальный сайт компании.

Айв покинет свой пост до конца года и создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.

«Джони — исключительная фигура в мире дизайна, его роль в возрождении Apple трудно переоценить», — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.

Нового главного дизайнера компания искать пока не будет. Отдел будет подчиняться главному операционному директору Джеффу Уильямсу, который до этого руководил разработкой Apple Watch.

Айв возглавлял дизайнерский корпус Apple c 1996 года. Он разработал дизайн iMac, iPod, iPod nano, iPod touch, MacBook Air, iPhone, iPad и других устройств компании.

Фото Apple


© RZN.info

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