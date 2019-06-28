В смерти ребенка рязанцев, отказавшихся от его лечения, обвинили органы опеки

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Рязанские органы опеки обвинили в смерти ребенка, родители которого отказались давать ему лекарства. Об этом написал
Следователи установили, что в 2018 году, через четыре дня, после того как родители малыша перестали давать ему лекарства, ребенок скончался. Органы здравоохранения обратились в органы опеки и попечительства администрации Рязани.
Несмотря на наличие у них прав на изъятие ребенка у родителей в случае угрозы его жизни и здоровья, они не приняли действенные меры. В итоге, это привело к прогрессированию смертельного заболевания, приведшего к смерти ребенка.
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатных действий должностных лиц администрации города, повлекших по неосторожности смерть новорожденного, в январе 2019 года направлено в суд с судебным штрафом.
Ранее, в декабре 2018 года, по результатам судебного рассмотрения уголовного дела по факту совершения родителями малыша преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), вынесен обвинительный приговор в виде ограничения свободы сроком на год.
Ранее появилась информация о том, что рязанские супруги
Родители погибшего младенца из Рязани
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.