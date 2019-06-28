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19:07, 28 июня 2019 232
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В смерти ребенка рязанцев, отказавшихся от его лечения, обвинили органы опеки

В смерти ребенка рязанцев, отказавшихся от его лечения, обвинили органы опеки

Рязанские органы опеки обвинили в смерти ребенка, родители которого отказались давать ему лекарства. Об этом написал сайт регионального следкома.

Следователи установили, что в 2018 году, через четыре дня, после того как родители малыша перестали давать ему лекарства, ребенок скончался. Органы здравоохранения обратились в органы опеки и попечительства администрации Рязани.

Несмотря на наличие у них прав на изъятие ребенка у родителей в случае угрозы его жизни и здоровья, они не приняли действенные меры. В итоге, это привело к прогрессированию смертельного заболевания, приведшего к смерти ребенка.

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатных действий должностных лиц администрации города, повлекших по неосторожности смерть новорожденного, в январе 2019 года направлено в суд с судебным штрафом.

Ранее, в декабре 2018 года, по результатам судебного рассмотрения уголовного дела по факту совершения родителями малыша преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), вынесен обвинительный приговор в виде ограничения свободы сроком на год.

Ранее появилась информация о том, что рязанские супруги пойдут под суд за отказ давать ребенку лекарства.

Родители погибшего младенца из Рязани не предупредили врачей о прекращении его лечения.


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