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Несовершеннолетнего рязанца осудили за разбой, убийство и надругательство над телом. Об этом сообщил
Приговор вынесен в октябре 2018 года. Семнадцатилетнего жителя Рязанской области приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. В обвинении числится разбойное нападение и убийство ранее знакомой женщины, а также надругательство над телом умершей.
Подробности не раскрываются.
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