Из Рязани пустят новые автобусы до Зарайска

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Транспортное сообщение между Зарайском и Рязанью возобновят к 1 сентября по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом написало Зарайское
Маршрут Рязань — Зарайск межобластной, и согласно законодательству, должен выполняться частными перевозчиками, а предприниматель, выполнявший пассажирские перевозки, прекратил эту деятельность.
Чиновники тут же отчитались губернатору Подмосковья, что до сентября им обязательно удастся найти нового перевозчика.
Фото Зарайского
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