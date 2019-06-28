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10:16, 28 июня 2019 436
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Деньги вкладчиков крупной финансовой пирамиды переводили в Рязанскую область

Деньги вкладчиков крупной финансовой пирамиды переводили в Рязанскую область

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков. Их деньги переводили в подконтрольный бизнес в Рязанскую область, пишут РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых.

Вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юрлицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.

Клиентам частично выплачивали проценты за счет денег новых клиентов, но остальные средства выводились за пределы России.

«Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты», — сообщила Волк.

По предварительным данным, сумма ущерба составила более миллиарда рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.


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