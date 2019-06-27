Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:41, 27 июня 2019 626
 0    0

В рязанском твороге обнаружили кишечную палочку

В рязанском твороге обнаружили кишечную палочку

В рязанском твороге обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщила пресс-служба российского института потребительских испытаний.

Исследователи РИПИ провели исследование качества молочных продуктов, которые продаются в Михайлове.

Поводом к выбору именно этого города стало обращение одного из его жителей относительно качества творога местного производства.

«Самую большую тревогу вызвало наличие кишечной палочки (БГКП) в обоих взятых на экспертизу образцах творога производителей из Рязанской области», — говорится в релизе.

Исследовали две марки рязанского творога:

  • АМКА. Творог, 9%, масса нетто: 200 граммов;
  • Михайловский молочный завод. Творог, 9%, масса нетто: 200 граммов.

Кроме обнаружения кишечной палочки в образце АМКА зафиксирована жирность ниже заявленной — 6.5% против 9%.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 427
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 177
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 729
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 890
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 503
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум