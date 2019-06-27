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В рязанском твороге обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщила пресс-служба российского института потребительских испытаний.
Исследователи РИПИ провели исследование качества молочных продуктов, которые продаются в Михайлове.
Поводом к выбору именно этого города стало обращение одного из его жителей относительно качества творога местного производства.
«Самую большую тревогу вызвало наличие кишечной палочки (БГКП) в обоих взятых на экспертизу образцах творога производителей из Рязанской области», — говорится в релизе.
Исследовали две марки рязанского творога:
Кроме обнаружения кишечной палочки в образце АМКА зафиксирована жирность ниже заявленной — 6.5% против 9%.
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