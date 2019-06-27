В Рязанском районе столкнулись мопед и мотоцикл, пострадал подросток

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 25 июня, в Искре произошло ДТП. Об этом сообщил
Известно, что 15-летний подросток на мопеде врезался в мотоцикл, который ехал в попутном направлении. Мотоциклист скрылся, а подросток получил различные травмы, его госпитализировали.
26 июня скрывшегося участника ДТП задержали, им оказался 24-летний местный житель. В отношении него составили административный материал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Муроме День семьи, любви и верности проведет Игорь Николаев
|
cледующая новость →В «М5 Молл» прокомментировали смену владельца торгового центра
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.