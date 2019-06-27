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15:41, 27 июня 2019 249
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В Рязани за год капитально отремонтируют 1 200 домов

В Рязани за год капитально отремонтируют 1 200 домов

В этом году капитально отремонтируют 1200 жилых зданий и 1750 конструктивных элементов. Подрядчики отремонтируют крыши, фасады, инженерные сети, в частности системы холодной и горячей воды. Об этом написал сайт ГТРК «Ока».

Всего в этом году работают 13 рязанских подрядных организаций. С ними заключены договоры на полтора миллиарда рублей. Все работы должны завершить до конца 2019 года.

«За соблюдением сроков следит организация по осуществлению строительного контроля. Она следит не только за качеством выполнения работ, но и за сроками их выполнения. Соответственно, если идут просрочки, нам сообщает организация по осуществлению строительного контроля, и мы принимаем меры», — сказала Виктория Сорокина, директор по организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах Фонда капитального ремонта Рязанской области.


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