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14:22, 27 июня 2019 187
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В Рязани пройдет молодежный фестиваль «ЭкоТусовка»

В Рязани пройдет молодежный фестиваль «ЭкоТусовка»

В субботу, 29 июня, в рамках празднования Дня молодежи на площадке Лесопарка состоится экологический фестиваль «ЭкоТусовка». Об этом сообщил сайт администрации города.

Организаторами мероприятия выступают Рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и МАУК «Лесопарк города Рязани».

В рамках молодежного open air «ЭкоТусовка» рязанцев ждет: экологический квест «Чистые игры», дискуссионные площадки для молодежи по обсуждению экологических вопросов региона, работа площадок по проведению мастер-классов, а также обширная спортивная и развлекательная программа.

Начало мероприятия в 18:00.


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