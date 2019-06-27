В облдуме обсудили вопросы доступности медпомощи в регионе

В четверг, 27 июня, состоялось заседание рабочей группы облдумы по реализации послания президента. Его посвятили доступности медицинской помощи.

Председатель регионального парламента, руководитель рабочей группы Аркадий Фомин напомнил присутствующим, что в своем послании Владимир Путин поставил задачу до конца 2020 года сделать медпомощь доступной для всех граждан во всех населенных пунктах.

«Рязанская область в числе шести пилотных регионов ведет работу по формированию новой системы помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе в стационаре и дома, — рассказал Фомин. — В конце 2018 года мы приняли соответствующие изменения в закон „О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области“. Эти меры направлены на повышение качества жизни рязанцев, которые нуждаются в особой социальной и медицинской помощи, продление их активного долголетия».

В Совете Федерации, где 10-11 июня прошли Дни Рязанской области, поддержали предложение о необходимости выделения дополнительного федерального финансирования на строительство лечебного корпуса онкологического диспансера.

Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий доложил, что в регионе создана современная трехуровневая система оказания медицинской помощи: в учреждениях, расположенных максимально близко к местожительству, в межрайонных и региональных центрах.

По его словам, на первом уровне ведется лечение наиболее распространенных заболеваний. В межрайонных центрах проводится комплексное лечение острых жизнеугрожающих заболеваний, в региональных — оказывается высококвалифицированная, специализированная помощь.

«Создано 26 офисов врачей общей практики. По укомплектованности ФАПами — 511 — мы находимся на одном из первых мест в ЦФО», — отметил Прилуцкий.

В числе нерешенных на заседании назвали проблемы, связанные с недостатком средств на строительство новых и ремонт действующих медучреждений, обновление оборудования, нехваткой врачей узких специальностей, дополнительного автотранспорта, отсутствием в муниципалитетах жилья для молодых специалистов.

Депутаты интересовались условиями предоставления медицинской помощи, проблемами, которые влияют на обеспечение ее доступности, особенно для сельского населения, сроками ввода в строй отдельных объектов.

Андрей Прилуцкий ответил, что в настоящее время готовность больницы скорой медицинской помощи составляет 80% и к концу года учреждение примет первых пациентов, проект строительства нового хирургического корпуса онкологического диспансера прошел экспертизу, который будет оснащен самым современным оборудованием. Его строительство планируется начать в 2020—2021 году.

По итогам заседания рабочей группы региональному минздраву рекомендовали принять меры к сокращению сроков бесплатных обследований граждан на высокотехнологичном оборудовании, повышению эффективности методов ликвидации кадрового дефицита, усиления профориентационной работы, совершенствованию порядка работы информационных ресурсов при записи на прием к врачам. Минздраву совместно с минтрансом предложили провести анализ организации транспортного обслуживания населения по внутри-межмуниципальному сообщению.