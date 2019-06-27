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17:30, 27 июня 2019 167
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В Муроме День семьи, любви и верности проведет Игорь Николаев

В Муроме День семьи, любви и верности проведет Игорь Николаев

Фото: Ru.wikipedia.org

В Муроме День семьи, любви и верности, который пройдет в понедельник, 8 июля, проведут Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова., сообщил телеканал «Губерния».

Гендиректор фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев заявил, что певец и его жена в своих интервью часто упоминали о том, что Муромские святые помогли им стать родителями. Николаев с женой сами изъявили желание стать ведущими праздника.

В 2018 году ведущими Дня семьи, любви и верности были телеведущий Виктор Васильев и его жена, актриса Анна Снаткина.

В 2017 году программу вели супруги Екатерина и Александр Стриженовы.


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