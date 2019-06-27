Рыбновские полицейские конфисковали мотоциклы двух подростков, не достигших шестнадцати лет

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В понедельник, 24 июня, сотрудники ГИБДД в Рыбном выявили два факта управления мототранспортными средствами подростками, не достигшими 16-летнего возраста. Об этом сообщил
Технику поместили на специализированную стоянку.
Материалы о нарушениях направили в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.