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20:12, 27 июня 2019 225
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Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов с главным призом в миллион рублей

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов с главным призом в миллион рублей

С начала июня по 30 сентября в рамках Фестиваля уличного кино компания OPPO проведет всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности». Автор лучшей короткометражки получит главный приз — 1 000 000 рублей. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Чтобы принять участие нужно написать сценарий для трехминутного фильма и до 30 июня отправить его организаторам, заполнив форму на официальном сайте конкурса.

Члены жюри выберут восемь лучших сценариев, авторы которых снимут собственную короткометражку под руководством известных менторов.

Лучшего мобильного режиссера выберут посетители фестиваля: зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм прямо во время просмотра, посветив фонариком — уровень света на площадке замерит специальное устройство. Победитель всероссийского голосования получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей.


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