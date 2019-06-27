Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов с главным призом в миллион рублей

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С начала июня по 30 сентября в рамках Фестиваля уличного кино компания OPPO проведет всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности». Автор лучшей короткометражки получит главный приз — 1 000 000 рублей. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Чтобы принять участие нужно написать сценарий для трехминутного фильма и до 30 июня отправить его организаторам, заполнив форму на
Члены жюри выберут восемь лучших сценариев, авторы которых снимут собственную короткометражку под руководством известных менторов.
Лучшего мобильного режиссера выберут посетители фестиваля: зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм прямо во время просмотра, посветив фонариком — уровень света на площадке замерит специальное устройство. Победитель всероссийского голосования получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей.
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