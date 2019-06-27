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16:05, 27 июня 2019 189
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На рязанский автовокзал завели дело за навязывание страховки пассажирам

На рязанский автовокзал завели дело за навязывание страховки пассажирам

На рязанский автовокзал завели дело за навязывание страховки пассажирам. Об этом сообщил сайт регионального роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, число обращений из-за добровольного страхования при покупке проездных билетов на автотранспорт междугороднего сообщения увеличилось.

В ходе контрольной закупки при приобретении билета на междугородний рейс без согласия потребителя кассир продал полис индивидуального страхования к билету.

Согласно закону, продавец не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.

За выявленное нарушение в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.


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