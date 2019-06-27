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На рязанский автовокзал завели дело за навязывание страховки пассажирам. Об этом сообщил
Как отметили в ведомстве, число обращений из-за добровольного страхования при покупке проездных билетов на автотранспорт междугороднего сообщения увеличилось.
В ходе контрольной закупки при приобретении билета на междугородний рейс без согласия потребителя кассир продал полис индивидуального страхования к билету.
Согласно закону, продавец не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.
За выявленное нарушение в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
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