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Мужчина подстрелил собаку на глазах детей. Об этом написали очевидцы произошедшего в группе «ВКонтакте» «
«В минувшие выходные в Солотче мужчина на глазах у малолетних детей начал стрелять в собаку, попал ей в лапу. Неравнодушные люди отвезли собаку в клинику, ей провели операцию. Люди обратились в правоохранительные органы, но взяв объяснения со стрелявшего, следователь ответил, что в действиях нет состава преступления», — написал автор обращения.
Также он отметил, что все документы о проведении операции имеются в его распоряжении.
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