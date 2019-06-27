МЧС предупредило рязанцев о грозах и сильном ветре

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МЧС предупредило рязанцев о грозах и усилении ветра. Соответствующее метеопредупреждение опубликовано на сайте министерства.
По данным МЧС, в ночь на пятницу, 28 июня, на территории Рязанской области и в Рязани сохранятся дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами до 18 метров в секунду.
Такая погода сохранятся и днем 28 июня.
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