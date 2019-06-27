Кондитер из Рязани поучаствовала в реалити-шоу на федеральном телеканале

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Кондитер из Рязани приняла участие в реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». В новом сезоне ведущий Ренат Агзамов устроил кулинарную битву среди кондитеров России.
В новом выпуске проекта показали свои кулинарные таланты кондитеры из Центрального федерального округа, в том числе и Анастасия из Рязани.
Победитель шоу получит один миллион рублей и звание лучшего кондитера России.
Кондитер: Центральный федеральный округ от Кондитер на Rutube
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