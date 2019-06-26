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В среду, 26 июня, в Вене прогремел мощный взрыв. Повреждения получили как минимум два здания, передает
В одном из зданий обрушились несколько этажей. Предварительно, взорвался бытовой газ.
На момент написания новости автрийская полиция сообщила о четырех пострадавших.
Полиция оцепила место происшествия.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.
#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e— Amir El-Shamy (@elshamyamir) 26 июня 2019 г.
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