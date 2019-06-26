В тройном ДТП на дороге Тамбов-Шацк погиб мужчина. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 26 июня, на трассе Тамбов-Шацк произошло ДТП с участием Audi Q3, УАЗ «Патриот» и зерновоза. Об этом сообщило издание «
В результате ДТП на месте погиб водитель «Патриота» 1993 года рождения.
Водителя Audi и его пассажирку с травмами доставили в больницу. Также госпитализирован водитель зерновоза.
Причины ДТП устанавливаются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за аварии на трех рязанских улицах отключат холодную воду
|
cледующая новость →Выехавший на «встречку» «Ауди» едва не устроил массовую аварию в Пронском районе. Видео
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.