В Скопинском районе вновь устроят фермерский фестиваль

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Фото: Pixabay.com
В деревне Дмитриево Скопинского района вновь устроят фермерский фестиваль «Сытные сады». Для специалистов сельского хозяйства организуют деловую программу,
6 и 7 июля участники фестиваля смогут посетить более 20 мастер-классов, выставку продуктов и лучших фермерских хозяйств. Гостей ждет концерт, квест по экологическим тропам и праздник красок Холи. Также анонсировано открытие новой туристической площадки.
«Наш фестиваль способствует воспитанию нового поколения фермеров», — считают организаторы.
Для участников оборудовали палаточный городок с душевыми кабинками и туалетами.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.