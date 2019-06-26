В Рязанской области внесли изменения в закон о прожиточном минимуме

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В среду, 26 июня, облдума утвердила поправки в закон о прожиточном минимуме в Рязанской области. Изменения связаны с необходимостью приведения нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством.
«Ранее величина рассчитывалась на основании потребительской корзины и данных статистики от уровня потребительских цен на продукты питания каждым субъектом самостоятельно. Теперь расчет данной величины будет осуществляться по единым правилам, устанавливаемым российским правительством», — пояснил министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец.
Кроме того, установлен срок доведения величины прожиточного минимума пенсионера до пенсионного фонда — не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. Ранее эта информация доводилась до пенсионного фонда не позднее 1 ноября.
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