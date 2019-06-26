В Рязанской области пропал 70-летний мужчина

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В селе Красное Сапожковского района Рязанской области пропал 70-летний Николай Голованов, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
С 23 июня 2019 года о его местонахождении неизвестно.
Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие;
Особые приметы: небольшая бородка;
Был одет: темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные босоножки.
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