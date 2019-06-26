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Фото: Pixabay.com
В Рязани экстренно прооперировали полуторагодовалого ребенка с перитонитом. Об этом
Пациента в тяжелом состоянии доставили в ОДКБ имени Дмитриевой во вторник, 25 июня. Врачи диагностировали у него воспаление брюшной полости на фоне инфекционного заболевания.
«При таком диагнозе и нестабильном состоянии малышу требовалась экстренная операция, — подчеркнули в ведомстве. — Маленького пациента незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение, позже успешно прооперировали».
Главврач Инна Лебедева рассказала, что в последние годы участились случаи инфекционных заболеваний с хирургическими осложнениями, детские врачи чаще сталкиваются с заболеваниями, которые ранее считались только «взрослыми» и с неклассическим течением болезней.
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