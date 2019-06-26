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В Лесопарке начали обустраивать велодорожки, сообщили в
«Пока это только 350 метров с двумя полосами, указателями направлений движения, пешеходными переходами, но будет больше», — говорится в посте.
Также известно, что в ближайшие дни там пройдет профилактическая акция, посвященная правилам безопасного движения на территории зеленой зоны.
Карусель, по просьбам рязанцев, переставят в другое место.
Ранее сообщалось, что в Рязани
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.