В Калужской области построят завод по переработке отходов

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В Калужской области появится специализированный комплекс по переработке отходов. Об этом сообщил портал
Как сообщило региональное министерство строительства и ЖКХ, строительство планируют начать в этом году.
Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.
Органику, доля которой в общем объеме отходов составляет сейчас около 40%, на этом предприятии будут превращать в компост. Ожидается, что это позволит значительно снизить объем отходов, отправляемых на утилизацию на полигоны.
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