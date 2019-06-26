В четверг в Рязанской области не будут продавать алкоголь

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В День молодежи, 27 июня, в Рязанской области не будут продавать алкоголь.
По принятому в 2013 году закону «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области», продажа в розницу спиртного запрещена в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября) и День знаний (1 сентября).
Запрет не распространяется на продажу спиртного в кафе, барах и ресторанах.
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