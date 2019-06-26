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9:29, 26 июня 2019 146
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В четверг на двух рязанских улицах отключат свет

В четверг на двух рязанских улицах отключат свет

В четверг, 27 июня, на двух рязанских улицах отключат свет, сообщил сайт горадминистрации.

Из-за проведения работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 отключат электроэнергия по следующим адресам:

  • улица Старое село, дома 45, 55-87;
  • улица Большая, дома 55, 57, 58, 60-82.

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4 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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