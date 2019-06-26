В четверг на двух рязанских улицах отключат свет

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В четверг, 27 июня, на двух рязанских улицах отключат свет, сообщил
Из-за проведения работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 отключат электроэнергия по следующим адресам:
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.