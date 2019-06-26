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Фото: Pixabay.com
У жителя Александро-Невского иъзяли полторы тысячи бутылок поддельной водки. В каждой из них было пол-литра жидкости, сообщило издательство «
В гараже у мужчины также нашли 390 литров этилового спирта в канистрах. Минимальная стоимость фальсифицированного алкоголя составляет 300 тысяч рублей.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
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