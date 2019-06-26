Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:08, 26 июня 2019 276
 0    0

Сараевец, которого поджег собутыльник, умер в больнице

Сараевец, которого поджег собутыльник, умер в больнице

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Сараевец, которого поджег собутыльник, умер в больнице во вторник, 25 июня. Об этом сообщило издательство «Пресса».

16 июня во время застолья трое жителей села Муравлянка поссорились. Когда гости вышли на улицу, пожилой хозяин дома закрыл за ними дверь.

По версии следствия, молодые люди начали ломиться в дом, поэтому пенсионер схватил в сенях десятилитровую канистру бензина, зажигалку, открыл дверь, облил, а затем поджег находящегося ближе к нему 40-летнего собутыльника. Тот получил ожоги 70% тела.

Пенсионера обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Его задержали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 40 639
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 22 195
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 427
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 18 887
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 482
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум