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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Сараевец, которого поджег собутыльник, умер в больнице во вторник, 25 июня. Об этом сообщило издательство «
16 июня во время застолья трое жителей села Муравлянка поссорились. Когда гости вышли на улицу, пожилой хозяин дома закрыл за ними дверь.
По версии следствия, молодые люди начали ломиться в дом, поэтому пенсионер схватил в сенях десятилитровую канистру бензина, зажигалку, открыл дверь, облил, а затем поджег находящегося ближе к нему 40-летнего собутыльника. Тот получил ожоги 70% тела.
Пенсионера
© RZN.info
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