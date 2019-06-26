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9:55, 26 июня 2019 314
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С четверга горячую воду отключат еще на 18 рязанских улицах. Адреса

С четверга горячую воду отключат еще на 18 рязанских улицах. Адреса

С четверга, 27 июня, горячую воду отключат на 18 рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ до 7 июля воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-й Осенний переулок, дома 1, 4;
  • улица 1-й проезд Гагарина, дом 12;
  • улица 1-я Линия, дома 28-а, 30-а, 30;
  • улица 2-я Железнодорожная, дома 12, 30, 32, 34, 38, 38 корпус 1;
  • улица 4-я Линия, дом 34;
  • улица 6-я Линия, дома 18, 20;
  • улица Гагарина, дома 11, 16 (детсад №123), 32;
  • улица Дзержинского, дома 56/11, 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, 62 корпус 1, 69, 71 (школа №3);
  • улица Ленинского Комсомола, дома 1, 13 (школа №44), 17, 17 корпус 1, 19, 23, 24, 26, 28, 3, 3 корпус 1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 4, 40, 6, 6 корпус 1;
  • улица Пушкина, дома 38, 39/1, 40, 42, 43/40, 46/38, 48, 50/39;
  • улица Семена Середы, дома 14 (детсад №109), 23/27, 28/29, 29;
  • улица Стройкова, дома 11, 25, 30, 7;
  • улица Татарская, дома 14, 17, 33, 37, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3;
  • улица Типанова, дома 16, 16 корпус 1, 17, 21, 22;
  • улица Чернобаевская, дом 17;
  • улица Шевченко, дома 10/23, 21/25, 3.

Кроме того, до 5 июля горячей воды не будет в домах 60 и 60-а по улице 1-ой Железнодорожной, а также в доме 63-а по улице Октябрьской.


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