Рязанский чиновник пойдет под суд за приемку недостроенного детсада в Кальном

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Директора управления капитального строительства Рязани пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Прокурорская проверка показала, что чиновник подписал приемку недостроенного детсада в Кальном.
Известно, что муниципальный контракт на строительство детского сада на 224 места (сумма более 184 млн рублей) заключили в мае 2018 года. Работы должны были выполнить к ноябрю 2018 года.
В декабре 2018 года директор управления капстроительства подписал документы о приемке у подрядчика выполненных работ, которые впоследствии оплатили.
При этом строительство детсада не было завершено.
Результаты проверки направили в следком. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.
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