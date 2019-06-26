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12:42, 26 июня 2019 131
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Рязанский чиновник пойдет под суд за приемку недостроенного детсада в Кальном

Рязанский чиновник пойдет под суд за приемку недостроенного детсада в Кальном

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Директора управления капитального строительства Рязани пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Прокурорская проверка показала, что чиновник подписал приемку недостроенного детсада в Кальном.

Известно, что муниципальный контракт на строительство детского сада на 224 места (сумма более 184 млн рублей) заключили в мае 2018 года. Работы должны были выполнить к ноябрю 2018 года.

В декабре 2018 года директор управления капстроительства подписал документы о приемке у подрядчика выполненных работ, которые впоследствии оплатили.

При этом строительство детсада не было завершено.

Результаты проверки направили в следком. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.


© RZN.info

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