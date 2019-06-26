Рязанские теплосети возьмут кредит в сто миллионов на подготовку к отопительному сезону

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Рязанские теплосети возьмут очередной кредит на подготовку к отопительному сезону. В среду 26 июня, сделку на 100 миллионов рублей согласовали на бюджетном комитете гордумы.
Кредит возьмут на 12 месяцев под ставку 11,15%. Как пояснил директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин, средства пойдут на подготовку к будущему отопительному сезону.
Депутаты напомнили, что в апреле теплосети уже брали кредит в 200 миллионов.
Степанушкин отметил, что в 2019 году отопительный сезон закончился раньше обычного (26 апреля), поэтому предприятие недосчиталось около 60 миллионов.
Окончательное решение примут на основном заседании гордумы.
Напомним, в 2018 году «РМПТС»
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