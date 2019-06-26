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11:42, 26 июня 2019 368
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Рязанские теплосети возьмут кредит в сто миллионов на подготовку к отопительному сезону

Рязанские теплосети возьмут кредит в сто миллионов на подготовку к отопительному сезону

Рязанские теплосети возьмут очередной кредит на подготовку к отопительному сезону. В среду 26 июня, сделку на 100 миллионов рублей согласовали на бюджетном комитете гордумы.

Кредит возьмут на 12 месяцев под ставку 11,15%. Как пояснил директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин, средства пойдут на подготовку к будущему отопительному сезону.

Депутаты напомнили, что в апреле теплосети уже брали кредит в 200 миллионов.

Степанушкин отметил, что в 2019 году отопительный сезон закончился раньше обычного (26 апреля), поэтому предприятие недосчиталось около 60 миллионов.

Окончательное решение примут на основном заседании гордумы.

Напомним, в 2018 году «РМПТС» стало самым убыточным муниципальным предприятием Рязани с потерями в 32,2 миллиона рублей.


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