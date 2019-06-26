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15:12, 26 июня 2019 590
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Рязанцев попросили не вставать на струи нового фонтана на Московском шоссе

Рязанцев попросили не вставать на струи нового фонтана на Московском шоссе

Рязанцев попросили не вставать на струи нового фонтана светомузыкального на Московском шоссе. Соответствующую таблицу установили на Бульваре Победы в среду, 26 июня, сообщил сайт горадминистрации.

«Администрация обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к оборудованию фонтана, не мусорить, не выгуливать собак в районе бульвара, не кататься через фонтан на велосипедах, не устраивать пикники на газонах, не разводить огонь и категорически исключить распитие спиртных напитков», — говорится в сообщении.

Также жителей города попросили внимательно следить за детьми, играющими рядом с фонтаном.

Напомним, мультимедийный фонтан открыли на Дне России 12 июня. Он обошелся в 15 миллионов.


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