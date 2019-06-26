Рязанцев попросили не вставать на струи нового фонтана на Московском шоссе

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Рязанцев попросили не вставать на струи нового фонтана светомузыкального на Московском шоссе. Соответствующую таблицу установили на Бульваре Победы в среду, 26 июня, сообщил сайт горадминистрации.
«Администрация обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к оборудованию фонтана, не мусорить, не выгуливать собак в районе бульвара, не кататься через фонтан на велосипедах, не устраивать пикники на газонах, не разводить огонь и категорически исключить распитие спиртных напитков», — говорится в сообщении.
Также жителей города попросили внимательно следить за детьми, играющими рядом с фонтаном.
Напомним, мультимедийный фонтан
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