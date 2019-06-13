Сбербанк подарил Рязани мультимедийный светомузыкальный фонтан

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В среду, 12 июня, кульминацией праздничной программы, посвященной Дню России, стала церемония открытия мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана в Рязани.
Проект по возведению нового фонтанного комплекса в городе — это совместный проект правительства области и Сбербанка.
В основе — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видео проектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.
«Рязань стала седьмым городом, в котором при финансовом участии Сбербанка появилась красивая городская достопримечательность. Мы с радостью дарим жителям уникальный фонтанный комплекс, в который заложены самые современные технологии и решения. Уверен, что помимо эстетического удовольствия он будет нести просветительскую „миссию“ — в оригинальном аудиовизуальном формате демонстрировать различные обучающие программы для детей и взрослых», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сказал: «Мне бы хотелось выразить большую признательность руководству Сбербанка за то, что финансово поддержали этот проект. В День России — это замечательный подарок всем рязанцам. Уверен, что уникальный светомузыкальный комплекс станет новой популярной достопримечательностью города».
Диаметр чаши фонтана — 18 метров, глубина — 0,5 метра. Водные композиции фонтана формируются динамическими струями, в количестве 161 штуки, с высотой водной картинки от 1,5 до 12 метров. Фонтан может работать в пяти разных режимах, демонстрировать водные фигуры по девяти контурам, с изменением наклона струй и использованием более пятнадцати различных мелодий. Фонтан оснащен 160 светодиодными разноцветными светильниками для подсветки в вечернее и ночное время.
Фонтан расположен на территории, прилегающей к зданию будущего ЗАГСа, по адресу: Московское шоссе, 49.
Напомним, что ранее были построены на благотворительные средства Сбербанка и запущены в эксплуатацию фонтаны в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде и Воронеже.
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