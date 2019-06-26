Рязанцам станет доступна льготная «сельская ипотека» под три процента годовых

Депутаты облдумы обсудили развитие сельских территорий. В среду, 26 июня, с докладом на эту тему на правительственном часе выступил зампред правительства Дмитрий Филиппов.

В 2018 году минсельхоз разработал проект госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий», в мае текущего года правительство ее утвердило. Филиппов отметил, что Рязанская область направила заявку в минсельхоз на 2020 год для участия в реализации ведомственных проектов.

«В состав заявки вошли мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, по развитию газификации, водоснабжения, реализации проектов комплексной жилищной застройки и на благоустройство сельских территорий. Общий объем финансирования, вошедший в состав заявки — 436 миллионов 628 тысяч рублей, в том числе 276,8 миллиона — за счет средств федерального бюджета, 155,3 миллиона — из областного бюджета», — рассказал зампред.

По словам Филиппова, «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает реализацию трех ведомственных целевых программ и пяти ведомственных проектов по разным направлениям.

В рамках проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» будут предоставляться социальные выплаты на строительство или приобретение жилья, софинансирование расходов муниципальных организаций, связанных со строительством жилья для граждан по договору найма помещений, предоставление льготной сельской ипотеки на приобретение, либо строительство жилья гражданам, проживающих на сельских территориях по ставкеот 0,1 до 3% годовых, сроком до 25 лет. Размер кредита — до трех миллионов рублей.

Также программа включает возможность получения льготных потребительских кредитов в сумме до 300 тысяч рублей на обеспечение домов инженерными коммуникациями по ставке до 5% годовых сроком до пяти лет.

Депутат Сергей Пупков поинтересовался, не планируется ли строительство жилья для работников соцсферы в городских поселениях.

«В наших условиях подобное жилье необходимо строить в райцентрах наряду с решением вопроса с доставкой специалистов либо в школы, либо в медучреждения», — подчеркнул Пупков.

Дмитрий Филиппов ответил, что в программу планируют включить населенные пункты численностью до 30 тысяч человек.

Виталий Крючков обратил внимание на нехватку средству сельских поселений на обустройство уличного освещения.

«Потребность есть, но есть ограничение бюджета сельских населенных пунктов, — подчеркнул депутат. — Хотелось бы в рамках потенциального развития сельских поселений, эти вопросы попытаться решить».

Филиппов отметил, что действующая госпрограмма не касается энергоснабжения, но в рамках ведомственной целевой программы «Современных сельских территорий» это необходимо учесть.