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Фото: Pixabay.com
Рязанца осудили за кражу смартфона у приятеля. Об этом
В июле прошлого года мужчина пил спиртное в квартире своего друга с еще одним знакомым. Злоумышленник подобрал телефон, который его друг уронил, провожая его. Горожанин сдал телефон в ломбард и купил алкоголь.
Суд признал 42-летнего рязанца виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») и приговорил к двум годам колонии строгого режима.
«Осужденный не согласился с приговором суда и принес апелляционную жалобу, в которой указывал, что похищать телефон он не хотел, он его просто нашел, а также указывал на суровость назначенного наказания», — отметили в прокуратуре.
Областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения.
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