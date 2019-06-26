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11:28, 26 июня 2019 112
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Рязанца осудили за кражу смартфона у приятеля

Рязанца осудили за кражу смартфона у приятеля

Фото: Pixabay.com

Рязанца осудили за кражу смартфона у приятеля. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В июле прошлого года мужчина пил спиртное в квартире своего друга с еще одним знакомым. Злоумышленник подобрал телефон, который его друг уронил, провожая его. Горожанин сдал телефон в ломбард и купил алкоголь.

Суд признал 42-летнего рязанца виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

«Осужденный не согласился с приговором суда и принес апелляционную жалобу, в которой указывал, что похищать телефон он не хотел, он его просто нашел, а также указывал на суровость назначенного наказания», — отметили в прокуратуре.

Областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения.


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