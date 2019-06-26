«Рязань-ВДВ» пропустила гол на последней минуте и проиграла второй матч подряд. Видео

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«Рязань-ВДВ» проиграла второй матч подряд. Во вторник, 25 июня, «десантницы» на своем поле уступили «Звезде-2005» из Перми со счетом 0:1.
В первом тайме гости владели инициативой и имели несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли.
Во второй 45-минутке рязанки сравняли игру и имели хороший шанс открыть счет, но гостей выручила вратарь.
На последней минуте матча гости открыли счет и этот гол стал победным. «Рязань-ВДВ» опустилась на пятое место в таблице. Следующий матч «десантницы» проведут в Ижевске, 1 июля, против «Торпедо» в кубке России.
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