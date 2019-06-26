Путин присвоил почетное звание руководителю рязанского предприятия

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Фото: Ru.wikipedia.org
Путин присвоил звание заслуженного работника сельского хозяйства России руководителю ООО «Спартак» Рязанской области Саркису Бабаян. Соответствующий
Звание Бабаян получил за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
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