Около церкви в Ухолове нашли памятник 19 века

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Фото: Издательство «Пресса»
Около Троицкой церкви в Ухолове нашли памятник 19 века. Об этом сообщает издательство «
Во время раскопок у церкви нашли памятник из черного мрамора. На нем высечены имена Хмылевых Василия Федоровича и Натальи Степановны и даты их жизни и смерти.
В верхней части надгробия есть ниша. Предположительно, в ней когда-то была икона.
За храмом раньше хоронили священников и меценатов.
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